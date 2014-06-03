中国棉花：新疆试水棉花直补政策，可稳产量并助期现货良性互动--报载

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 随着棉花目标价格直补在新疆试点，标志当地实行多年的临时收储政策退出历史舞台。中国证券报周一报导称，此举可稳定新疆棉花种植面积及产量，且推动了棉花现货市场的价格体制改革，有助期货、现货良性互动。
受新疆试水棉花直补政策消息影响，郑州棉花期货持仓量、成交量迅速攀升。数据显示，5月30日，棉花期货持仓总量已达到21.9万手，几乎是2013年日持仓量的两倍多。棉花期货成交量也较2013年显着活跃。
报导引述中国棉花网分析数据显示，2014年实施目标价格补贴政策后，市场机制主导国内棉价，内外价差将回归常年水平。其测算今年度国内棉花均价在15,000-16,000元/吨概率较大。
“现在新年度棉花目标价格已经确定在19,800元/吨，但是市场价格还有赖于通过市场去发掘。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲称。
任兴洲并表示，新政策形势下，更需要期货工具。期货市场是市场程度较高的市场形式，棉花期货价格作为市场各方主体交易形成的价格，是市场供求关系的真实反映，因此棉花期货价格在确定棉花市场价格、完善棉花补贴机制上也将发挥重要作用。
报导另引述业内人士指出，未来随着农发行给涉棉企业贷款运用限制的拓宽、棉花期货期权等工具的推出、棉花期货交割库设置的进一步改善等，棉花期货将重新在塑造中国价格、服务实体经济等方面着力发挥已有的功能。
数据显示，新疆棉花产量占全国棉花产量的50-60%。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508