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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 08:39 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月3日-6月10日

路透6月3日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

6月3日(二)

立陶宛维尔纽斯--爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛央行总裁召开会议。

6月4日(三)

伦敦--2014年国际金融协会(IIF)春季会议(至6月6日)。讲话嘉宾包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、波兰财长Mateusz Szczurek、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和英国央行副总裁康利夫。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

6月5日(四)

奥斯陆--挪威央行举行主题为“央行的作用：从历史中吸取经验”的会议(至6月6日)。出席嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)世界经济研究部门主管Thomas Helbling、爱尔兰央行副总裁、国际清算银行(BIS)货币政策部门主管Andrew Filardo、瑞典央行副总裁艾柯姆、挪威央行委员Oyvind Eitrheim和Jan Fredrik Qvigstad。

6月6日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

6月9日(一)

暂无重要经济事件。

6月10日(二)

布鲁塞尔--布鲁塞尔2014年经济论坛--“支持经济复苏：成长和稳定的策略与政策”。发言人：葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque、IMF欧洲部门主管Reza Moghadam、欧洲央行执委会成员莫尔许和波兰央行总裁贝尔卡。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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