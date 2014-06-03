《新兴市场重要经济事件预告》--6月3日-6月10日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透6月3日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
6月3日(二)
立陶宛维尔纽斯--爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛央行总裁召开会议。
6月4日(三)
伦敦--2014年国际金融协会(IIF)春季会议(至6月6日)。讲话嘉宾包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、波兰财长Mateusz Szczurek、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和英国央行副总裁康利夫。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
6月5日(四)
奥斯陆--挪威央行举行主题为“央行的作用：从历史中吸取经验”的会议(至6月6日)。出席嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)世界经济研究部门主管Thomas Helbling、爱尔兰央行副总裁、国际清算银行(BIS)货币政策部门主管Andrew Filardo、瑞典央行副总裁艾柯姆、挪威央行委员Oyvind Eitrheim和Jan Fredrik Qvigstad。
6月6日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
6月9日(一)
暂无重要经济事件。
6月10日(二)
布鲁塞尔--布鲁塞尔2014年经济论坛--“支持经济复苏：成长和稳定的策略与政策”。发言人：葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque、IMF欧洲部门主管Reza Moghadam、欧洲央行执委会成员莫尔许和波兰央行总裁贝尔卡。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 于春红)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508