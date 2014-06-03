券商观点：中国股市本周政策预期向下修正，市场弱势下行--中信证券

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国最大券商--中信证券 周二发布报告认为，本周A股市场整体运行主要受政策偏冷和数据偏暖的综合影响，而政策预期的向下修正将导致市场弱势震荡下行。
报告并指出，短期基本面回稳有待数据的进一步验证，货币政策全面放松落空与房地产保救政策的预期下调更重要，影响也更长期，房地产拐点形成后的风险释放将依然是市场风险溢价抬升的主要驱动；而IPO重启后对大盘实质负面影响有限。
“政策预期向下修正，市场弱势下行。”报告观点认为。
报告并认为，6月1日公布的中采制造业PMI为50.8，汇丰和中采PMI先后回升表明生产面短期失速风险降低，有利于稳定短期市场情绪。但5月投资品价格的高频数据依然疲软，发电量的高频数据依然疲弱，源于房地产拐点的中期风险才刚开始进入释放期，需求面并不支持生产面的中长期回暖。再考虑产能和库存周期的影响，仅从PMI数据不能得出经济将见底回升的判断，短期基本面实际情况有待下周公布的实体数据验证。
报告分析认为，5月30日的国务院常务会议重申了稳健的货币政策基调，强调货币政策的定向与结构宽松。更重要的是，本次会议过后，市场前期较强的货币政策总量宽松的预期被打消。短期来看，房价拐点得到数据验证，而市场上前期普遍存在的政策全面保救预期基本落空，这将明显压制市场的风险偏好。
报告认为，IPO重启仅在短期对市场情绪有负面影响，实质启动后对于大盘影响有限。证监会一方面依然会对老股转让进行控制，老股转让数量理论上不能超过新股发行数量，另一方面虽然放开超募，但是短期依然对超募有严格控制。总体来看，IPO重启初期阶段定价与发行数量事实上依然受到监管层控制并有人为压低的可能性。
报告预计，按证监会表态，下半年平均每月IPO16~17家，融资规模在160~330亿元左右，目前已过会42家企业总融资规模约为204亿，如果统一获得批文不排除发行可能较为集中，并导致6~7月IPO节奏较快，分布上依然较为集中在创业板。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508