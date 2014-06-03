版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 09:03 BJT

全球金市：现货金交投于四个月低位附近，股市上扬遏制黄金需求

投资者关注黄金消费大国中国的实货需求，以衡量端午节假期的黄金销售情况。

消息面来说，黄金生产企业Centerra Gold Inc 表示将开始关闭吉尔吉斯斯坦的Kumtor金矿，除非新的矿山计划得到政府批准，且在6月13日前发布许可。

厄瓜多尔央行表示，将与高盛 一起运作，投资作为金融工具的货币储备中的黄金，在不影响储备价值的情况下提高现金可用量。

现货铂金 和现货钯金 周二微幅上涨，因南非工人的薪资罢工已进入第五个月。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/于春红; 审校 孙茉莉/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐