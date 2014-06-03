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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 09:23 BJT

中国公开市场：今日进行300亿元28天正回购，较上周同期增加--业内人士

路透北京6月3日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，仍仅为28天期一个品种。规模多于上周二的200亿元，操作量随到期量同增。

本周公开市场有230亿元央票到期，另有1,200亿元正回购到期，规模总计1,430亿元，较上周的500亿元大增。

上周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前资金面平静无波。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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