国际油市：美国原油期货守在102美元上方，OPEC供给增加遏制涨势

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量已升至三个月高位，因安哥拉产量增加及伊拉克南部出口继续增长的影响盖过了利比亚动荡加剧。
路透对五位分析师的初步调查显示，截至5月30日当周，美国商业原油、馏分油和汽油库存料增加。
经济合作暨发展组织(OECD)能源部门表示，中东地区潜在的投资短缺，到2035年可能给油价带来15美元的涨幅。
鉴于国际原油期货依然维持在每桶110美元附近高位，市场愈发两极化，有人认为实货船货价格下跌对多头而言是一个危险信号，而有些人认为这种疲态只是暂时情况。
俄罗斯能源部周一公布数据显示，该国5月凝析油气产量较上月下降0.1%，为连续第五个月日产量出现下滑。
美国和中国5月制造业活动扩张，全球最大两个经济体看似处于更稳固复苏道路，但欧元区制造业增长放缓，则提升了对欧洲央行放宽政策的预期。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 孙茉莉/王兴亚/李爽)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508