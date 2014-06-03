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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 09:21 BJT

国际油市：美国原油期货守在102美元上方，OPEC供给增加遏制涨势

周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量已升至三个月高位，因安哥拉产量增加及伊拉克南部出口继续增长的影响盖过了利比亚动荡加剧。

路透对五位分析师的初步调查显示，截至5月30日当周，美国商业原油、馏分油和汽油库存料增加。

经济合作暨发展组织(OECD)能源部门表示，中东地区潜在的投资短缺，到2035年可能给油价带来15美元的涨幅。

鉴于国际原油期货依然维持在每桶110美元附近高位，市场愈发两极化，有人认为实货船货价格下跌对多头而言是一个危险信号，而有些人认为这种疲态只是暂时情况。

俄罗斯能源部周一公布数据显示，该国5月凝析油气产量较上月下降0.1%，为连续第五个月日产量出现下滑。

美国和中国5月制造业活动扩张，全球最大两个经济体看似处于更稳固复苏道路，但欧元区制造业增长放缓，则提升了对欧洲央行放宽政策的预期。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 孙茉莉/王兴亚/李爽)
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