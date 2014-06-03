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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 09:03 BJT

芝加哥期市：玉米期货连四日下跌，美农业部作物评估高于预期

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 621.25 0.50 +0.08% -0.96% 685.66 11

CBOT玉米 463.00 -2.50 -0.54% -0.59% 493.58 23

CBOT大豆 1498.25 -2.25 -0.15% +0.33% 1484.33 54

CBOT稻米 $14.87 $0.00 +0.00% -1.06% $15.33 20

美国原油 $102.45 -$0.02 -0.02% -0.25% $101.69 46

汇率

欧元/美元 $1.360 $0.000 +0.03% -0.23%

美元/澳元 0.924 0.000 -0.03% -0.71% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/王翔琼；审校 于春红)
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