港报社评：定向降准加大力度，六月钱荒不虞复来--信报6月3日

在「六月钱荒」周年前夕，中国国务院决定加大「定向降准」力度，针对向「三农」和「微小企业」融资、符合经济结构调整要求的特定金融机构，下调其存款准备金率，增加市场的流动性，加上人民银行透过公开市场操作，向市场投放大笔资金，预料今年六月再现「钱荒」的机会很微；而目前加大「定向降准」的力度，也进一步削减了央行短期内向市场「全面放水」的可能性。

面对中国经济下行之势，市场预期央行的「稳健偏紧」货币政策会有所宽松。然而，从目前情况看，国务院迄今依然坚持稳健货币政策的方针，以维持信贷和社会融资规模合理增长；只采用微调的定向宽松手段，避免全面下调存款准备金率后，这可能会增添调整结构的难度。

面对经济放缓压力和「六月钱荒」复现忧虑，央行利用「净投放」公开市场操作，五月份连续3周向市场投放资金，数量逾1,700亿元人民币。

与此同时，总理李克强在上周国务院常务会议上，议决指示规范银行同业、信托、理财、委托贷款等业务，锐意清理不必要的资金「过桥」环节，缩短融资链条，冀降低企业的借贷成本，针对流弊。

综合来看，当前国务院决定加大「定向降准」力度，以不偏离调整结构轨道的手法，去维持适度的流动性，保持总量稳定；另一方面，则透过微调，维持利率市场基本稳定和信贷平稳增长，预料短期内这政策方针不会轻易改变，亦即货币供应既不收紧，也不全面放松，短期内，「全面降准」仍然是备而不用的货币政策工具。 (A02)