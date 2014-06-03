港报社评：定向降准加大力度，六月钱荒不虞复来--信报6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
在「六月钱荒」周年前夕，中国国务院决定加大「定向降准」力度，针对向「三农」和「微小企业」融资、符合经济结构调整要求的特定金融机构，下调其存款准备金率，增加市场的流动性，加上人民银行透过公开市场操作，向市场投放大笔资金，预料今年六月再现「钱荒」的机会很微；而目前加大「定向降准」的力度，也进一步削减了央行短期内向市场「全面放水」的可能性。
面对中国经济下行之势，市场预期央行的「稳健偏紧」货币政策会有所宽松。然而，从目前情况看，国务院迄今依然坚持稳健货币政策的方针，以维持信贷和社会融资规模合理增长；只采用微调的定向宽松手段，避免全面下调存款准备金率后，这可能会增添调整结构的难度。
面对经济放缓压力和「六月钱荒」复现忧虑，央行利用「净投放」公开市场操作，五月份连续3周向市场投放资金，数量逾1,700亿元人民币。
与此同时，总理李克强在上周国务院常务会议上，议决指示规范银行同业、信托、理财、委托贷款等业务，锐意清理不必要的资金「过桥」环节，缩短融资链条，冀降低企业的借贷成本，针对流弊。
综合来看，当前国务院决定加大「定向降准」力度，以不偏离调整结构轨道的手法，去维持适度的流动性，保持总量稳定；另一方面，则透过微调，维持利率市场基本稳定和信贷平稳增长，预料短期内这政策方针不会轻易改变，亦即货币供应既不收紧，也不全面放松，短期内，「全面降准」仍然是备而不用的货币政策工具。 (A02)
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508