港报社评：内地制造业靠稳，经济看楼市--经济日报6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
中国制造业采购经理指数（PMI）连升3个月，并略胜市场预期，反映经济减速有喘定迹象。惟内地经济是否真的企稳，关键在楼市能否软着陆，但中央若力撑，则恐过犹不及。 内地与国际社会近期一直担心内地楼市下滑冲击经济，昨公布的内地百城楼市指数令忧心更甚，内地百城楼价按月计平均下跌0.32%，跌幅虽小，却是连涨23个月后首次下跌；加上不断传出楼市调整从内地二、三綫城市向一、二綫蔓延的消息，情况似乎不妙。 其实，从中央政府的连串行动反映，楼市调整已引起相当忧虑，例如，继上月中旬央行和银监要求商业银行放松房贷后，上月下旬按住建部消息，除北上广深四大城市外，其他城市的限购政策可自行调整。 由于地方财政相当依赖房地产，若由地方政府自行调整，可以预期，大部分地方政府都会以各种形式削减以至取消限购令。 由此可见，中央已认为楼市已临政策非转不可的时刻，以免出手过慢造成严重后果，此既因内地经济仍由投资支撑，房地产则占固定资产投资20%，且更牵动60多个相关行业。 因此内地经济是否真的企稳，关键在楼市能否软着陆。惟撤销限购令是一回事，中央会否出行政措施如限降令则是另一回事。撤限购令还可说是市场的归市场，若用行政之手迫令放房贷、限制楼价下跌等，则是续走政策市老路，让楼市继续骑劫经济，且再谷大楼泡，种更大后患。 如何走好平衡，一方面让市场发挥力量并让楼市有序调整，减少冲击，同时用其他措施稳增长，极考中央决心与能力。(A08)
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路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508