港报社评：民主派厘清党国认，同有助讨论爱国爱港筛选--明报6月3日

特区政府完成政改首阶段谘询之后，明报组织系列座谈会，邀请主要党派立法会议员就一些议题交换意见，今日刊出的部分，涉及「爱国爱港」和「外国势力」的问题，总的而言，建制派与民主派仍然各说各话，事态反映若停留在概念阶段，讨论难以推进。 迄今中央倾向由提名委员会执行甄别爱国爱港，而提委会之组成由中央控制，这样的提委会加上没有法律准则的爱国爱港，明显有排拒中央不属意参选人的功能，形成民主派和不少市民不接受的筛选。因此，提委会的组成是否有足够公信力甄别参选人，是政改关键。 在座谈会上，曾钰成与民主党的刘慧卿激辩爱国爱港。爱国不应该等同爱党，不过，现在中国宪法列明中国由中国共产党领导，若从根本上反对中国共产党对中国的统治，则如何区分「反共」与「反中」，是要厘清的问题。激进派姑且不论，民主派中人对于中共、中国因素在香港的存在，现在仍有人动辄以冷战时期的「赤化」思维视之，这种混淆党、国体制的人若成为特首，如何与国家打交道？中港关系、互动会是怎样的状态？是需要解答的问题。 座谈会另一个议题是外国势力。北京对外国势力介入政改，十分敏感，中国外交部驻港特派员宋哲曾经就此约晤美国驻港总领事夏千福，强烈要求美方勿介入香港政制发展。 总之，环绕政改牵动的问题和事态，不应停留在叫价与摆姿态阶段，要尽早进入实质磋商，避免政改事态往恶化方向发展。(A04)