港报社评：民主派厘清党国认，同有助讨论爱国爱港筛选--明报6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
特区政府完成政改首阶段谘询之后，明报组织系列座谈会，邀请主要党派立法会议员就一些议题交换意见，今日刊出的部分，涉及「爱国爱港」和「外国势力」的问题，总的而言，建制派与民主派仍然各说各话，事态反映若停留在概念阶段，讨论难以推进。 迄今中央倾向由提名委员会执行甄别爱国爱港，而提委会之组成由中央控制，这样的提委会加上没有法律准则的爱国爱港，明显有排拒中央不属意参选人的功能，形成民主派和不少市民不接受的筛选。因此，提委会的组成是否有足够公信力甄别参选人，是政改关键。 在座谈会上，曾钰成与民主党的刘慧卿激辩爱国爱港。爱国不应该等同爱党，不过，现在中国宪法列明中国由中国共产党领导，若从根本上反对中国共产党对中国的统治，则如何区分「反共」与「反中」，是要厘清的问题。激进派姑且不论，民主派中人对于中共、中国因素在香港的存在，现在仍有人动辄以冷战时期的「赤化」思维视之，这种混淆党、国体制的人若成为特首，如何与国家打交道？中港关系、互动会是怎样的状态？是需要解答的问题。 座谈会另一个议题是外国势力。北京对外国势力介入政改，十分敏感，中国外交部驻港特派员宋哲曾经就此约晤美国驻港总领事夏千福，强烈要求美方勿介入香港政制发展。 总之，环绕政改牵动的问题和事态，不应停留在叫价与摆姿态阶段，要尽早进入实质磋商，避免政改事态往恶化方向发展。(A04)
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路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508