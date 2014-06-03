《香港报摘》--其他报纸重要消息6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
*明报：
--和记黄埔 董事总经理霍建宁持有的赤柱舂磡角道66号大屋最近减价至25万港元放租，较去年叫价大减16.6%，亦较港交所 行政总裁李小加于三年前租用该物业的月租28.8万港元低13%。
--北京市政府控股的北控集团旗下物流地产公司北京建设 以4.7亿港元向正峰集团 主席王正春购入正峰经扩大后21.85%的股份，为单一最大股东。
*星岛日报：
--盛传卷入投行聘用“富二代”风波的天合化工在初步上市文件中承认，公司总裁的一名直系家庭成员任职瑞银，但强调该成员没有参与保荐人的挑选工作，绝不影响联席保荐人瑞银在整项集资计划中的独立身分。
--渣打 香港区利率交易主管刘纪正称，今年来人民币每日浮动波幅扩阔至2%，加上出现明显的双向波动，预期这将带动平均每日离岸人民币（CNH）即期及掉期外汇交易量全年增加30%。
*苹果日报：
--消息透露，政府最快会在7月发行新一批100亿港元通胀挂钩债券（iBond），为今年首批向公众发售的港元零售债，按年内通胀率走势看，市场预料首次年息率介乎3.5-4%水平。
--全国政协委员张国荣任主席的建滔化工 旗下建滔（河北）焦化早前被当地邢台环保局判罚245万元人民币，据新华网报道，建滔（河北）更涉嫌改动数据以逃过被罚，已有负责人被刑事拘留。
*东方日报：
--证监会最快于今年下半年将对港交所的实地检视范围扩大至上市职能以外其他运作范畴，因港交所近年业务模式改变，证监会将提高监督港交所力度。
--主要经营围栏生产铁支干机器的无锡盛力达拟仿效富贵鸟 及诺奇 放弃H股全流通方式，改以普通H股在香港上市，计划于本月招股，集资约3亿港元。
*文汇报：
--光大国际 的全资附属公司光大水务作为卖方，会向在新交所上市的汉科集团 出售光大水务投资之全部已发行股本，代价为58.112亿元人民币。
--阳光油砂 宣布更改及取消私人配售普通股予Jin Quan Limited 和Immediate Focus。
*大公报：
--端午节适逢周末假期，在长实 热销荃湾环宇海湾的带动下，过去三日一手市场总共售出665伙单位，应是过去最少五年最旺的端午长假。
--秦港股份 计划往后数年每年需要投资40-50亿元人民币以发展港口设施。（完）
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508