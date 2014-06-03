《香港报摘》--其他报纸重要消息6月3日

*明报：

--和记黄埔 董事总经理霍建宁持有的赤柱舂磡角道66号大屋最近减价至25万港元放租，较去年叫价大减16.6%，亦较港交所 行政总裁李小加于三年前租用该物业的月租28.8万港元低13%。

--北京市政府控股的北控集团旗下物流地产公司北京建设 以4.7亿港元向正峰集团 主席王正春购入正峰经扩大后21.85%的股份，为单一最大股东。

*星岛日报：

--盛传卷入投行聘用“富二代”风波的天合化工在初步上市文件中承认，公司总裁的一名直系家庭成员任职瑞银，但强调该成员没有参与保荐人的挑选工作，绝不影响联席保荐人瑞银在整项集资计划中的独立身分。

--渣打 香港区利率交易主管刘纪正称，今年来人民币每日浮动波幅扩阔至2%，加上出现明显的双向波动，预期这将带动平均每日离岸人民币（CNH）即期及掉期外汇交易量全年增加30%。

*苹果日报：

--消息透露，政府最快会在7月发行新一批100亿港元通胀挂钩债券（iBond），为今年首批向公众发售的港元零售债，按年内通胀率走势看，市场预料首次年息率介乎3.5-4%水平。

--全国政协委员张国荣任主席的建滔化工 旗下建滔（河北）焦化早前被当地邢台环保局判罚245万元人民币，据新华网报道，建滔（河北）更涉嫌改动数据以逃过被罚，已有负责人被刑事拘留。

*东方日报：

--证监会最快于今年下半年将对港交所的实地检视范围扩大至上市职能以外其他运作范畴，因港交所近年业务模式改变，证监会将提高监督港交所力度。

--主要经营围栏生产铁支干机器的无锡盛力达拟仿效富贵鸟 及诺奇 放弃H股全流通方式，改以普通H股在香港上市，计划于本月招股，集资约3亿港元。

*文汇报：

--光大国际 的全资附属公司光大水务作为卖方，会向在新交所上市的汉科集团 出售光大水务投资之全部已发行股本，代价为58.112亿元人民币。

--阳光油砂 宣布更改及取消私人配售普通股予Jin Quan Limited 和Immediate Focus。

*大公报：

--端午节适逢周末假期，在长实 热销荃湾环宇海湾的带动下，过去三日一手市场总共售出665伙单位，应是过去最少五年最旺的端午长假。

--秦港股份 计划往后数年每年需要投资40-50亿元人民币以发展港口设施。（完）

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