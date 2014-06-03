新债招标：中国国开行一年中标利率4.09%，三年收益率4.5785%--业内人士

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 下午招标发行五期固息债，其中，一年期中标利率为4.09%。
三年期中标收益率为4.5785%；五年加权中标收益率4.6916%，边际中标收益率为4.7090%。
另外，上述三期债的投标倍数依次为2.33倍、2.69倍和3.29倍。
国开行另外两期固息债将于北京时间下午3:40结束招标，期限分别为七年和10年。
上述三、五及10年为国开行今年第八、九及11期债增发，一及七年为该行第13及14期新债。
具体发行条款如下：
第8、9及11期增发，及13、14期新发
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发行上限 1/3/5/7年各50亿元；10年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月3日下午2:00-3:00
7/10年： 6月3日下午2:00-3:40
招标方式 5年：多重价格(美国式)
3/10年：单一价格(荷兰式)
1/7年：单一利率(荷兰式)
缴款日 6月9日
起息日 1/7年：6月9日
3/5/10年：4月8日
分销期 1/7年:6月4日-6月9日
3/5/10年：6月6日-6月9日
上市日 1年：6月11日
3/5/7/10年：6月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8、9及11期债历次发行情况如下：
三年 五年 10年
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票面利率 5.2462% 5.44% 5.67%
(加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- --
(加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% --
(加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5337%
(加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.4262%
(加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3918%
(加权)
5/5发行中标收益率 -- -- --
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.2466%
(加权)
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 5.0577%
(加权)
5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% 5.1677%
(加权)
5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% 5.0634%
(加权)
-------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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