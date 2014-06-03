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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:10 BJT

新债招标：中国国开行一年中标利率4.09%，三年收益率4.5785%--业内人士

路透北京6月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 下午招标发行五期固息债，其中，一年期中标利率为4.09%。

三年期中标收益率为4.5785%；五年加权中标收益率4.6916%，边际中标收益率为4.7090%。

另外，上述三期债的投标倍数依次为2.33倍、2.69倍和3.29倍。

国开行另外两期固息债将于北京时间下午3:40结束招标，期限分别为七年和10年。

上述三、五及10年为国开行今年第八、九及11期债增发，一及七年为该行第13及14期新债。

具体发行条款如下：

第8、9及11期增发，及13、14期新发

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发行上限 1/3/5/7年各50亿元；10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月3日下午2:00-3:00

7/10年： 6月3日下午2:00-3:40

招标方式 5年：多重价格(美国式)

3/10年：单一价格(荷兰式)

1/7年：单一利率(荷兰式)

缴款日 6月9日

起息日 1/7年：6月9日

3/5/10年：4月8日

分销期 1/7年:6月4日-6月9日

3/5/10年：6月6日-6月9日

上市日 1年：6月11日

3/5/7/10年：6月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8、9及11期债历次发行情况如下：

三年 五年 10年

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票面利率 5.2462% 5.44% 5.67%

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5337%

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.4262%

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3918%

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.2466%

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 5.0577%

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% 5.1677%

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% 5.0634%

(加权)

-------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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