港报社评：“占中公投”违法违宪诱骗民意--文汇报6月3日

律政司司长袁国强昨日被问及「占中」行动将于本月22日举行「公投」时，强调政改谘询必须顾及基本法条文，希望市民用心想清楚议题应如何处理。「占中公投」是把香港的政治体制安排等同于一个国家，暴露其违法违宪的「港独」分裂性质。事实上，「占中」发起人为催谷「公投」投票率，不惜屡搬龙门，声称不论投票多少都照样发动「占中」，说明所谓「公投」不过是一场诱骗民意的政治闹剧，为激进反对派发动「占中」拉倒政改制造虚假民意，市民应携手抵制。

香港特区是中央人民政府直辖的一个地方行政区域，并非一个国家或独立的政治实体，普选制度的设计必须与香港的法律地位和实际情况相适应，必须严格按照基本法与人大决定办事。「占中」组织者意图以违法违宪的「公投」来干扰香港依法普选，绝对不可能得逞。

还须指出的是，「占中公投」在问卷设定、胜负标准、落败后果等问题上不断大搬龙门，为催谷投票率可以在未经商讨谘询之下，突然在原来三个「公民提名」方案上增加一条毫无关连的新题目，意图鱼目混珠误导市民。「占中公投」在胜负标准上又一缩再缩，由30万到23万再到10万，以制造稳胜的赛果。这些都说明，整个「公投」只是假戏一场。

「占中」在「公投」安排上不断搬龙门，千方百计诱骗市民投票，继而将民意肆意扭曲解读，为「公民提名」以及发动「占中」制造虚假的民意支持，并以此綑绑温和反对派拉倒政改方案。市民应该看清楚「占中公投」的欺骗性和危害性，社会各界也要予以坚决抵制和杯葛。(A06)