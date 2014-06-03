港报社评：“占中公投”违法违宪诱骗民意--文汇报6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
律政司司长袁国强昨日被问及「占中」行动将于本月22日举行「公投」时，强调政改谘询必须顾及基本法条文，希望市民用心想清楚议题应如何处理。「占中公投」是把香港的政治体制安排等同于一个国家，暴露其违法违宪的「港独」分裂性质。事实上，「占中」发起人为催谷「公投」投票率，不惜屡搬龙门，声称不论投票多少都照样发动「占中」，说明所谓「公投」不过是一场诱骗民意的政治闹剧，为激进反对派发动「占中」拉倒政改制造虚假民意，市民应携手抵制。
香港特区是中央人民政府直辖的一个地方行政区域，并非一个国家或独立的政治实体，普选制度的设计必须与香港的法律地位和实际情况相适应，必须严格按照基本法与人大决定办事。「占中」组织者意图以违法违宪的「公投」来干扰香港依法普选，绝对不可能得逞。
还须指出的是，「占中公投」在问卷设定、胜负标准、落败后果等问题上不断大搬龙门，为催谷投票率可以在未经商讨谘询之下，突然在原来三个「公民提名」方案上增加一条毫无关连的新题目，意图鱼目混珠误导市民。「占中公投」在胜负标准上又一缩再缩，由30万到23万再到10万，以制造稳胜的赛果。这些都说明，整个「公投」只是假戏一场。
「占中」在「公投」安排上不断搬龙门，千方百计诱骗市民投票，继而将民意肆意扭曲解读，为「公民提名」以及发动「占中」制造虚假的民意支持，并以此綑绑温和反对派拉倒政改方案。市民应该看清楚「占中公投」的欺骗性和危害性，社会各界也要予以坚决抵制和杯葛。(A06)
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508