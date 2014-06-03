港报社评：内房调整需时中央不急救市--星岛日报6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
内地楼市步入向下调整的周期，掀起房地产企业「爆煲潮」连锁效应之忧，一些投资者担心会冲击金融市场、地方财政和经济增长，因而渴望中央放宽银根「救市」。不过，除非中央认为危机大至出现难以承受的风险，否则短期内全面降低存款准备金率，向市场「放水」的机会不大。
中国指数研究院最新报告显示，上月内地100个城市新建住宅平均售价按月下跌了0.32%。这个跌幅看似不大，却是指数连涨23个月后首次下跌，而且中央已经有一年多没有出手打击楼市，这次下调不是「政策市」，有分析员因此预计，这轮调整周期会较长，幅度会较深。
发展商要劈价售楼，最大原因是楼价不止高至脱离很多人的负担能力，还有是过去地方政府透过高价卖地，来应付开支及提升当地生产总值，导致现在有不少地方住宅供应过剩，多处出现「鬼城」，尤其二、三綫城市的郊区为然。
投资者渴望中央「打救」，总理李克强日前提及货币政策会适时适度预调微调，有人因而产生人民银行降低存款准备金率的憧憬。
不过，李克强所指经济有下行压力，是要视乎整体经济，并非独指楼市，尤其是目前楼价跌幅轻微，按年还上升逾7%，如果楼价跌少少就望中央降准救市，不但无法纠正银行滥贷，而且刺激市场预期，楼市泡沫将吹得更大，将来爆破的代价更重。
住房和城乡建设部近日完成调研，有报道指将建议对楼市既不打压也不刺激，尊重市场规律对市场的调整作用。(A04)
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508