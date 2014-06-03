《中国报摘》--其他报纸重要消息6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
**上海证券报**
--据统计，近一年来杭州新建商品住宅库存积压，整体供应量于今年4月达到历史高峰。至4月底，杭州新建商品住宅可售房源为82,935套，环比增6,276套。此外，据中介机构摸底统计，杭州目前有挂牌信息的可售二手房源也已突破10万套。
**第一财经日报**
--据报道，厦门积极配合省委、省政府推动自由贸易园区方案研究制定和报批工作，现总体方案已上报商务部。
--从联通内部人士获悉，广东联通近日与互联网公司百度 达成合作，月内将推出一款互联网金融产品，届时双方将会结合各自优势在渠道以及增值服务等方面展开深度合作。这是运营商第一次以主导身份推出互联网金融产品。
--鞍山钢铁集团公司对外发布今年一季度财报更新数据，该公司不仅营业收入同比大幅减少，净利润更是亏损5.69亿元，仅在3月亏损额就达2个多亿。据计算，近三年合计亏损172.35亿元。
**证券时报**
--此前证监会曾要求过会的十余家企业保荐人就新股发行方案调整、路演推介等事项进行沟通，据了解，十余家企业中的大多数已按照要求调整了发行方案，进行了补充封卷，并递交了方案，有投行人士预计，一些企业6月初有望拿到批文。
**东方早报**
--5月上海楼市成交现罕见低量，其中商品住宅成交面积59.55万平方米，环比跌21%。开发商称，持续数月的成交低迷或将在6月引发刚需楼盘的跑量降价。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508