《中国报摘》--其他报纸重要消息6月3日

**上海证券报**

--据统计，近一年来杭州新建商品住宅库存积压，整体供应量于今年4月达到历史高峰。至4月底，杭州新建商品住宅可售房源为82,935套，环比增6,276套。此外，据中介机构摸底统计，杭州目前有挂牌信息的可售二手房源也已突破10万套。

**第一财经日报**

--据报道，厦门积极配合省委、省政府推动自由贸易园区方案研究制定和报批工作，现总体方案已上报商务部。

--从联通内部人士获悉，广东联通近日与互联网公司百度 达成合作，月内将推出一款互联网金融产品，届时双方将会结合各自优势在渠道以及增值服务等方面展开深度合作。这是运营商第一次以主导身份推出互联网金融产品。

--鞍山钢铁集团公司对外发布今年一季度财报更新数据，该公司不仅营业收入同比大幅减少，净利润更是亏损5.69亿元，仅在3月亏损额就达2个多亿。据计算，近三年合计亏损172.35亿元。

**证券时报**

--此前证监会曾要求过会的十余家企业保荐人就新股发行方案调整、路演推介等事项进行沟通，据了解，十余家企业中的大多数已按照要求调整了发行方案，进行了补充封卷，并递交了方案，有投行人士预计，一些企业6月初有望拿到批文。

**东方早报**

--5月上海楼市成交现罕见低量，其中商品住宅成交面积59.55万平方米，环比跌21%。开发商称，持续数月的成交低迷或将在6月引发刚需楼盘的跑量降价。(完)