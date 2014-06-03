港报财经评论：欧美退市无期，中国加码救市--信报6月3日

欧美退市无期，中国加码救市/习广思

美国10年期国债孳息跌见2.4厘低位后，上周五略为反弹；不过，欧洲的债息仍持续下跌，在本周欧洲央行议息前出现这种情况，意味欧洲央行减息或加码量宽事在必行；若将美国与欧洲债息合并来看，意味欧美退市无期；同一时间，中国却在密密加强稳经济或微刺激力度，意味经济大幅滑坡风险进一步减低。以上种种对全球股市的启示是，低息利好欧美股市；稳经济有助中资股回升，一些对股市及经济悲观的预测，看来暂难兑现。

周日公布的5月份中国制造业采购经理指数（制造业PMI）报50.8%，较4月小幅回升0.4%，已连续3个月回升并创下今年以来最高值。尽管指数回升意味经济向好，但分析认为下行压力仍未解除，指数回升与近期有关方面释放的稳增长政策有关。期内原材料库存指数为48，按月下降0.1%；产成品库存指数为47.1，下降0.2%；生产经营活动预期指数为56.2，回落3.4%。库存指数及生产预期指数回落，反映企业对市场前景仍然审慎，未来增长尚不具备明显回升的条件。

就在PMI公布前，上周五国务院总理李克强主持常务会议，提出若干稳经济手段，其中最受注目是加大“定向降准”措施力度，今次范围比4月时更大，因为涉及放宽对小微企业的贷款。这是总理李克强自5月22至23日赴内蒙调研时，听取企业回报经营状况后所作的回应。

另外，国务院提出扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模、通过加大呆账核销力度、推进信贷资产证券化、改进宏观审慎管理，盘活贷款存量等。对三农、小微企业等符合结构调整需要、能够满足市场需求的实体经济贷款，达到一定比例的银行业金融机构，适当降低准备金率（RRR）。美林证券认为，这次定向降准后，短期全面调低RRR的机会将大为减少。

野村证券认为，中国所谓的微刺激已经出现大方向的演变。该行上周发表报告指出，央行保障性住房贷款等刺激措施已经开始演变为庞然大物，人行4月份向国家开发银行发放了1000亿人民币再贷款用于棚户区改造，到6月份可能会将再贷款注资规模扩大至4000亿人民币。预计仅是增加住房和铁路投资，就能拉动国内GDP增长0.8%。(B01)

欧罗兑美元见“死亡交叉”/苏子

欧罗兑美元自上月23日成功跌破200天平均线收市后，却未能出现更深的下跌浪，低位仅见1.3584美元便已止跌回稳，惟自低位的反弹，却又一直受制于200天平均线及10天平均线，故技术上看下跌动力虽然不足，但仍未摆脱进一步往下寻底的危机。目前，市场焦点落在本周四欧洲央行议息会议，观望是否真的会有利淡欧罗汇价的刺激措施推出。市场情绪普遍相信议息后欧罗汇价仍可保持目前的疲弱势头，难望作出绝地反弹，明显升回20天平均线关键阻力以上波动及收市。

不过，倘若本周四欧洲央行议息后，欧罗兑美元始终未能顺着目前的疲弱势头进一步走低，并下破50周平均线支持收市，反而更出现不跌反升的相反走势，即出现反高潮的杀淡仓情况的话，届时便要提防本周结束时，汇价或会正式返回20周平均线阻力以上收市，从而令到汇价在6月余下时间的走势不宜看淡之余，反而更有机会以大阳烛高收。欧罗兑美元的10天平均线经已下破200天平均线，出现了所谓不利后市的“死亡交叉”技术走势，这对看淡的投资者而言可说是打了一支强心针，所持的短仓亦因此不用这么快便获利回吐。

不过，由于去年11月7日的1.3294美元低位升至上月8日的1.3993美元高位的61.8％调整目标与50周平均线支持相若。因此，若稍后汇价的跌势一直未能顺利下破这两大支持收市，出现应跌不跌的不寻常走势，届时看淡的投资者宜有见好即收的心态，即把所持短仓减持甚至平仓离场。

目前，欧罗兑美元的周线ADX与近期汇价的疲弱势头呈现背驰的讯号；至于日线ADX则已急升至35以上的超买水平，目前已在高位有横行的迹象，这意味稍后欧罗兑美元若未能向下展开更深的单边跌市，将会掉头回升，并继续在大家十分熟悉的范围内以上落市的形式运行。换言之，只要本周结束时欧罗兑美元可以明显高收，随后将有甚高机会再次挑战1.40美元心理关口。故进取者反而可伺机买入欧罗兑美元，博汇价因跌不破50周平均线所带来的潜在利润。(B07)