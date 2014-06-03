中国数据：5月官方非制造业PMI升至55.5，创六个月新高--统计局

路透北京6月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，5月官方非制造业商务活动指数升至55.5，较上月上升0.7个百分点，并创出六个月新高。

分行业看，服务业商务活动指数为54.4%，比上月上升1.0个百分点。其中租赁及商务服务业、装卸搬运及仓储业、互联网及软件信息技术服务业、生态保护环境治理及公共设施管理业商务活动指数位于60%以上的高位景气区间，企业业务总量较快增长。

居民服务及修理业、电信广播电视和卫星传输服务业、房地产业和铁路运输业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量减少。但建筑业企业业务总量继续增长，但增速放缓。

新订单指数为52.7%，比上月上升1.9个百分点，为近八个月以来的高点。分行业看，租赁及商务服务业、生态保护环境治理及公共设施管理业、互联网及软件信息技术服务业、航空运输业、住宿业等行业市场需求有所增加；居民服务及修理业、邮政业、餐饮业、房地产业和铁路运输业市场需求有所减少，建筑业市场需求持续增长。

中间投入价格指数为54.5%，比上月上升2.1个百分点，表明非制造业企业用于生产运营的中间投入价格总体水平有所上涨。收费价格指数为49.0%，比上月下降0.4个百分点，位于临界点以下，表明非制造业企业的销售或收费价格总体水平有所下降。

业务活动预期指数高位回落。业务活动预期指数为60.7%，虽比上月回落0.8个百分点，仍处于高位景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期持乐观的态度。分行业看，仅居民服务及修理业业务活动预期指数低于临界点，其他行业均位于扩张区间。

中国非制造业采购经理指数(PMI)指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）

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