中国数据：5月官方非制造业PMI升至55.5，创六个月新高--统计局

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，5月官方非制造业商务活动指数升至55.5，较上月上升0.7个百分点，并创出六个月新高。
分行业看，服务业商务活动指数为54.4%，比上月上升1.0个百分点。其中租赁及商务服务业、装卸搬运及仓储业、互联网及软件信息技术服务业、生态保护环境治理及公共设施管理业商务活动指数位于60%以上的高位景气区间，企业业务总量较快增长。
居民服务及修理业、电信广播电视和卫星传输服务业、房地产业和铁路运输业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量减少。但建筑业企业业务总量继续增长，但增速放缓。
新订单指数为52.7%，比上月上升1.9个百分点，为近八个月以来的高点。分行业看，租赁及商务服务业、生态保护环境治理及公共设施管理业、互联网及软件信息技术服务业、航空运输业、住宿业等行业市场需求有所增加；居民服务及修理业、邮政业、餐饮业、房地产业和铁路运输业市场需求有所减少，建筑业市场需求持续增长。
中间投入价格指数为54.5%，比上月上升2.1个百分点，表明非制造业企业用于生产运营的中间投入价格总体水平有所上涨。收费价格指数为49.0%，比上月下降0.4个百分点，位于临界点以下，表明非制造业企业的销售或收费价格总体水平有所下降。
业务活动预期指数高位回落。业务活动预期指数为60.7%，虽比上月回落0.8个百分点，仍处于高位景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期持乐观的态度。分行业看，仅居民服务及修理业业务活动预期指数低于临界点，其他行业均位于扩张区间。
中国非制造业采购经理指数(PMI)指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）
欲浏览全文，请点选 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508