港报财经评论：市场重拾旧欢，油服股选安东--经济日报6月3日

市场重拾旧欢，油服股选安东/林瑞芬

恒指昨升71点，收23,081，23,200阻力待确认突破。A股扯后腿力，但欧、美股市拉升力在，形成突破前的好淡拉锯。昨日为大摩指数更替成分股，大市成交额被谷高，报754亿港元。结算周内两试冲近23,200，23,200好似好有阻力，但判势保历加通道仍趋向上，短期市况稍作调整，只要稳守升轨22,000，便有突破23,200试23,500，以至24,000机会。

新贵股金山软件 收报23.45港元，弹2.7%，本周反弹受制50天平均线27港元。周四急挫，实乃首季收益增长一般，因集团致力推广扩大多个手机程式的用户量，首季一般及管理费用大幅上升，令收益增长放慢，金山持股48%的猎豹移动又已经于美国上市，股价暂乏催化剂，惟远景仍在，如与小米为亲密合作，中国内地致力推广国产化软件等均有利该股，且看今浪可否稳守20港元支持。

近月先后有巴克莱、BNP、大摩、渣打及野村等发表研究石油服务/设备股，乃市场重拾投资兴趣之启示。相信市场有兴趣是因为去年以来，国内石油企业高层被查贪腐事件已大致近尾声，未来跟着国策走改革，开放市场，据报新疆已划分三大油气块供地方及民营企业招投标，国家能源局有望最快下月向多家企业颁发石油勘探开发资质牌照，有可能令油服需求增多，石油服务/设备企业有发展空间。二来，就中石油 及中石化 已公布资本开支启示，上游开采开支有增无减。三来，页岩气将大力拓展。

截至5月17日，重庆涪陵焦页1号井已开钻页岩气井82口，投产井全获成功。这标志着中国页岩气开发提前进入大规模商业开发阶段。页岩气开采领域接连取得重大突破，也加大了民间资本参与的积极性。页岩气产业链将成为中石化集团及中石油集团推进混合所有制改革的下一个突破口，据报，页岩气各个产业链会加大引入民资，包括开发、运输、销售以及其他可能增值的领域。

安东油田 主席罗林今年5月开始出手增持个股，为过去两年以来首次，或有一点启示。据巴克莱报告指，统计一下，过去两年独立及非独立董事共减持安东990万股，但罗林5月以来增持共计就达580万股。大股东增持以后，后市观察时点主要在7、8月的定单跟进情况，一般而言，油服的旺季在下半年度，如7、8月的数据佳，将印证公司高管增持确有启示。(B04)