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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 09:08 BJT

台湾央行：开放申购23、28、91和182天期存单，金额不限

路透台北6月3日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购23、28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为9,057.20亿台币。

台湾央行先前曾表示，为调整存单的落点安排，将在今日加发行23天期存单，利率同28天期为0.87%。

央行存单各天期发行利率如下：23及28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行2,825.7亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负195亿台币，累计超额准备为2,284亿台币、加计前期1%的超额准备为2,951亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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