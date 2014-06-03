美国个股：贝莱德加入欧洲ETF价格战，下调部分产品价格

路透伦敦6月2日 - 全球最大的资产管理公司--贝莱德 周一大幅下调部分其上市交易基金(ETF)价格，以便在欧洲价格战中进行竞争。这些产品日益受到该地区散户投资者的欢迎。

贝莱德周一在欧洲推出了一个包含14支ETF的投资组合，将其中六支价格最多下调58%。该公司管理的资产规模超过4.4万亿(兆)美元。

ETF在散户投资者中受欢迎程度日益增加，因为它是一种替代积极型基金管理的低成本投资品，而且能像交易所股票一样交易，所以便于操作。贝莱德称，欧洲ETF市场过去五年每年以23%的速度增长。

此前，Deutsche Asset & Wealth Management和Amundi等欧洲ETF大型提供商也在今年稍早下调了ETF价格。

贝莱德的ETF业务分支iShares管理着约2,110亿美元资产，是欧洲最大的ETF提供商，拥有近半市场份额。该公司将其追踪标准普尔500指数的ETF价格从15个基点降至7个基点--比低成本竞争对手美国先锋集团还低两个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)