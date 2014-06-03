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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 09:23 BJT

我的钢铁网：5月30日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自5月30日的《我的钢铁网》：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11588万吨,环比上周增53万吨，同口径库存11123万吨；其中澳矿5741万吨，巴西2193万吨，贸易矿3932万吨，精粉461万吨，球团318万吨，块矿1719万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1015万吨，环比上周增2.1%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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