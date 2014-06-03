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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 09:26 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元一度站上0.9250，因中国服务业PMI优于预期

0110GMT

* 澳元兑美元小升，因中国服务业PMI优于预期

* 澳元兑美元应声升至日高，最新报0.9247

* 5月中国服务业PMI为55.5，4月为54.8

* 接下来关注0130GMT公布的澳洲经常帐收支和零售销售，以及0145GMT的中国汇丰PMI

(完)

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