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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:05 BJT

台湾数据：5月PMI为52.4，较上月缓升但距1月高点仍远

路透台北6月3日 - 以下为汇丰台湾5月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2014年5月 2014年4月

52.4 52.3

**5月PMI值为52.4，较上月微升，显示经济正朝扩张缓慢前行，不过仍然远离1月的33个月高位。

**5月制造业产出回复强劲，自上月的六个月低点回升。

**数据显示，因内部需求稍弱令新订单受挫，但外部需求仍强。调查显示，包括欧洲及美国市场的强劲需求，是造成出口新订单快速成长的主因。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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