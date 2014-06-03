欧洲政经：德国外交高官吁放宽欧盟预算规则，异于德政府立场--报导

中国能源：推动煤炭企业兼并重组，保持高压倒逼落后产能加快退出--发改委
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透柏林6月2日 - 一位德国外交部高阶官员呼吁放宽欧洲预算规则，从而允许负债成员国在撙节情况下能够对未来进行投资，他的立场支持意大利和法国，而不是与本国政府一致。
根据媒体报导，负责欧洲事务的国务秘书Michael Roth表示，在欧盟稳定与成长公约下，成员国实施强化成长改革方案应与消费支出有所区别。他是德国社会民主党(SPD)成员。
将于周二出刊的德国商报(Handelsblatt)援引Roth的话称，“在稳定与成长公约中，我们必须对教育、研究、基础建设及就业方面等对未来的投资与公共消费支出有所区隔。”
他说，“如果某个成员国希望在就业和教育方面投资，我们不应予以阻止。稳定公约在这种情况下需要更多智慧解读。”
这并非Roth首次与德国财政部立场相左。他曾称德国大规模贸易顺差是“不公平”的，而此前德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)与德国总理梅克尔都曾为本国顺差进行过辩护。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行(ECB)周二公布的调查显示，欧元区银行业者第二季料进一步增加放贷，尽管欧洲央行超宽松货币政策损及利润率。
路透上海4月26日 - 中国股市沪综指周二收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日减 少19.5亿元人民币，连续第六日下降；两市两融余额为9,154.8亿元，续创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174.3 -54.8 3,129.53 4/21 5,421.7 3,807.4 9,22