欧洲政经：德国外交高官吁放宽欧盟预算规则，异于德政府立场--报导

路透柏林6月2日 - 一位德国外交部高阶官员呼吁放宽欧洲预算规则，从而允许负债成员国在撙节情况下能够对未来进行投资，他的立场支持意大利和法国，而不是与本国政府一致。

根据媒体报导，负责欧洲事务的国务秘书Michael Roth表示，在欧盟稳定与成长公约下，成员国实施强化成长改革方案应与消费支出有所区别。他是德国社会民主党(SPD)成员。

将于周二出刊的德国商报(Handelsblatt)援引Roth的话称，“在稳定与成长公约中，我们必须对教育、研究、基础建设及就业方面等对未来的投资与公共消费支出有所区隔。”

他说，“如果某个成员国希望在就业和教育方面投资，我们不应予以阻止。稳定公约在这种情况下需要更多智慧解读。”

这并非Roth首次与德国财政部立场相左。他曾称德国大规模贸易顺差是“不公平”的，而此前德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)与德国总理梅克尔都曾为本国顺差进行过辩护。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)