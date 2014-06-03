俄罗斯经济：俄钢铁企业将受益于中俄天然气协议--穆迪

路透伦敦6月2日 - 评级机构穆迪周一表示，Severstal 和MMK 等俄罗斯钢铁生产企业将因中俄签订的30年天然气供应协议而受益，该协议需要大量建设项目。

这一协议是上月签署的，价值逾4,000亿美元，标志着俄罗斯的胜利，因在今年初俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛后，俄罗斯有可能失去欧洲天然气客户。

基于该协议，俄罗斯与中国同意预付250亿美元，这将俄罗斯对通往中国的勘探和管道建设投资计划提高至550亿美元。

穆迪称，“这一协议需要开发两座气田并建设长达4,000公里的管道。该项目将需要大量石油管材(OCTG)和大口径管道(LDP)，这一需求有利于TMK, Severstal和MMK，”

基于协议，俄罗斯计划从2018年开始供应天然气，逐步提高至每年380亿立方米。

穆迪称，“我们预计整体项目投资在2014-19年将超过550亿美元。”(完)