俄罗斯经济：俄钢铁企业将受益于中俄天然气协议--穆迪

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透伦敦6月2日 - 评级机构穆迪周一表示，Severstal 和MMK 等俄罗斯钢铁生产企业将因中俄签订的30年天然气供应协议而受益，该协议需要大量建设项目。
这一协议是上月签署的，价值逾4,000亿美元，标志着俄罗斯的胜利，因在今年初俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛后，俄罗斯有可能失去欧洲天然气客户。
基于该协议，俄罗斯与中国同意预付250亿美元，这将俄罗斯对通往中国的勘探和管道建设投资计划提高至550亿美元。
穆迪称，“这一协议需要开发两座气田并建设长达4,000公里的管道。该项目将需要大量石油管材(OCTG)和大口径管道(LDP)，这一需求有利于TMK, Severstal和MMK，”
基于协议，俄罗斯计划从2018年开始供应天然气，逐步提高至每年380亿立方米。
穆迪称，“我们预计整体项目投资在2014-19年将超过550亿美元。”(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508