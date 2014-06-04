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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 09:10 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部280亿元人民币七年期续发固息国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.93%
  北京银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6602%
  华电国际  30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和北京银行主承
  中国化工集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和建设银行主承   
  中国节能环保集团18亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承
  杭州宋城集团控股公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承
  北方水泥10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行和华夏银行主承     
  重庆供销控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行和中信银行主承    
  九州通 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承    
  北京丰台国资经营管理中心10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承    
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  二、新债上市：  
    
  齐鲁证券8亿元三个月期短融071422006，票面利率4.65%
  番禺珠江钢管公司3亿元一年期短融041460054，票面利率8.30%
  天津赛瑞机器设备公司3.4亿元一年期短融041464037，票面利率7.20%    
  云南城投集团7亿元七年期固息债1480278，票面利率6.77%
  景洪国有资产投资10亿元七年期固息债1480292，票面利率8.08%
  郑州二七国有资产9亿元七年期固息债1480304，票面利率7.10%
  绿地控股集团20亿元六年期固息债1480314，票面利率6.24%
  茂名交通建设投资10亿元七年期固息债1480324，票面利率6.90%
  哈尔滨合力投资8亿元七年期固息债1480328，票面利率7.10%
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  三、缴款：
    
  国开行60亿元三年期固息增发债140208，发行价格101.9774元
  国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价格103.0400元
  国开行60亿元七年期固息增发债140210，发行价格104.0491元
  国开行40亿元10年期固息增发债140211，发行价格105.4800元
  国开行60亿元一年期固息增发债140212，发行价格100.4200元
  农发行50亿元三年期固息增发债140434，发行价格99.96元
  农发行50亿元五年期固息增发债140435，发行价格99.52元
  遵义市国有资产20亿元七年期固息债1480333，票面利率6.95%
  金坛国发国际投资6亿元七年期固息债1480344，票面利率6.85%
  龙泉驿区国资20亿元七年期固息债1480337，票面利率6.9%
  新疆建设兵团农十二师8亿元七年期固息债1480334，票面利率6.68%
  中航发动机控股公司35亿元九个月期超短融
  江苏国泰国际集团3亿元一年期短融
  交运集团2亿元三年期中票
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  四、还本付息： 
                 
  佛山市公用事业控股有限公司3亿元一年期短融041352027到期兑付，票面利率4.27%
  北京市热力集团10亿元一年期短融041359045到期兑付，票面利率4.20%   
  财政部295亿元五年期固息国债090010到期兑付，票面利率2.26%
  广核集团30亿元五年期中票0982079到期兑付，票面利率3.71%
  国泰君安证券20亿元三个月期短期融资券1490043到期兑付，票面利率4.95%
  齐鲁证券8亿元三个月期短期融资券1490044到期兑付，票面利率5.06%
  09常高新债 0980100付息
  09蓉工投债 0980101付息
  12国开25 120225付息
  13宁铁路债 1380209付息
  13西宁经开债 1380213付息
  13京热力MTN1 1382294付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国人民币利率互换（IRS）集中清算业务渐行渐近。市场人士指出，集中清算有助于将IRS场外交易场内化
，将市场分层，从而有助于降低市场风险。 
  --针对青岛港因调查案件暂停铝和铜运出的消息，中国证券报周三报导引述青岛港方面表示，目前运转正常，
“有关消息所说港口停止发货是不正确的”；但有关集团或司法部门对融资骗贷进行专项调查或有其事。 
    
    6/5公布5月汇丰服务业PMI           (4月51.4)             
    6/8公布5月进出口贸易数据          (4月顺差184.5亿美元)            
    6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI)  (4月-2.0%)        
              居民消费价格指数(CPI)         (4月1.8%)      
    6/13公布5月固定资产投资(不含农户)       (1-4月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (4月11.9%)      
              工业增加值                    (4月8.7%)            
              房地产投资和销售情况月度报告         
    6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
    6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值            (5月初值49.7)          
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/李宏薇； 审校 边竞/康熙泽)
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