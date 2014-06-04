《中国债券市场每日交易备忘》--6月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币七年期续发固息国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.93% 北京银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6602% 华电国际 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和北京银行主承 中国化工集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和建设银行主承 中国节能环保集团18亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 杭州宋城集团控股公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 北方水泥10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行和华夏银行主承 重庆供销控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行和中信银行主承 九州通 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 北京丰台国资经营管理中心10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 齐鲁证券8亿元三个月期短融071422006，票面利率4.65% 番禺珠江钢管公司3亿元一年期短融041460054，票面利率8.30% 天津赛瑞机器设备公司3.4亿元一年期短融041464037，票面利率7.20% 云南城投集团7亿元七年期固息债1480278，票面利率6.77% 景洪国有资产投资10亿元七年期固息债1480292，票面利率8.08% 郑州二七国有资产9亿元七年期固息债1480304，票面利率7.10% 绿地控股集团20亿元六年期固息债1480314，票面利率6.24% 茂名交通建设投资10亿元七年期固息债1480324，票面利率6.90% 哈尔滨合力投资8亿元七年期固息债1480328，票面利率7.10% ============================================================================ 三、缴款： 国开行60亿元三年期固息增发债140208，发行价格101.9774元 国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价格103.0400元 国开行60亿元七年期固息增发债140210，发行价格104.0491元 国开行40亿元10年期固息增发债140211，发行价格105.4800元 国开行60亿元一年期固息增发债140212，发行价格100.4200元 农发行50亿元三年期固息增发债140434，发行价格99.96元 农发行50亿元五年期固息增发债140435，发行价格99.52元 遵义市国有资产20亿元七年期固息债1480333，票面利率6.95% 金坛国发国际投资6亿元七年期固息债1480344，票面利率6.85% 龙泉驿区国资20亿元七年期固息债1480337，票面利率6.9% 新疆建设兵团农十二师8亿元七年期固息债1480334，票面利率6.68% 中航发动机控股公司35亿元九个月期超短融 江苏国泰国际集团3亿元一年期短融 交运集团2亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 佛山市公用事业控股有限公司3亿元一年期短融041352027到期兑付，票面利率4.27% 北京市热力集团10亿元一年期短融041359045到期兑付，票面利率4.20% 财政部295亿元五年期固息国债090010到期兑付，票面利率2.26% 广核集团30亿元五年期中票0982079到期兑付，票面利率3.71% 国泰君安证券20亿元三个月期短期融资券1490043到期兑付，票面利率4.95% 齐鲁证券8亿元三个月期短期融资券1490044到期兑付，票面利率5.06% 09常高新债 0980100付息 09蓉工投债 0980101付息 12国开25 120225付息 13宁铁路债 1380209付息 13西宁经开债 1380213付息 13京热力MTN1 1382294付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民币利率互换（IRS）集中清算业务渐行渐近。市场人士指出，集中清算有助于将IRS场外交易场内化 ，将市场分层，从而有助于降低市场风险。 --针对青岛港因调查案件暂停铝和铜运出的消息，中国证券报周三报导引述青岛港方面表示，目前运转正常， “有关消息所说港口停止发货是不正确的”；但有关集团或司法部门对融资骗贷进行专项调查或有其事。 6/5公布5月汇丰服务业PMI (4月51.4) 6/8公布5月进出口贸易数据 (4月顺差184.5亿美元) 6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI) (4月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (4月1.8%) 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/李宏薇； 审校 边竞/康熙泽)