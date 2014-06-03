我的钢铁网：中国钢价6月有望触底反弹

以下内容节选自5月31日我的钢铁网之《钢联资讯》：

截止30日，5月钢价呈现弱势下行的走势，钢材综合价格指数月环比下跌了1.83%。分品种看，长材价格指数下跌了2.71%，扁平材价格指数下跌了0.81%。铁矿石价格也呈现明显下跌的态势，铁矿石综合价格指数月环比下跌了7.27%，进口矿价格下跌了7.11%，国产矿价格下跌了7.36%，基本符合上月预期。展望6月钢铁市场，在“钢价超跌、钢材供需关系好转以及利好政策效果逐步显现”的作用下，钢铁价格有望触底反弹。

首先，当前的钢材价格已充分消化了宏观利空，甚至反应有些“过度”。5月23日钢材综合价格绝对指数3473，已经创了近5年（2009年4月10日指数3466以来最低），比2013年最低点（6月28日3595）还低122，比2012年最低点（9月7日3552）还低79点。

其次，6月钢材供需关系有望进一步好转。如果钢材社会库存降到1400万吨以下，部分市场、部分品种有可能出现短缺，除广州外，西安、杭州、北京、上海、长春等价格领先的城市螺纹钢库存相对同比降幅较大，尤其是西安，同比减少已达到28.9万吨，有望率先反弹。

再有，宏观利好政策正在进一步落地，其效果正由预期逐步转变为现实。总之，6月钢铁市场在宏观政策逐步落地并开始产生实效，钢材供需关系进一步转好，以及金融市场反弹的作用下，钢价有望触底反弹，原料价格也会跟随。(完)

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