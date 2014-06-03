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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 09:42 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆脱离高位，出口商在东京定盘时抛售

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* 日本出口商不意外地在东京定盘时抛售美元

* 美元兑日圆自盘初高位102.45回落至102.36

* 支撑位在100日移动均线切入位102.36，在一目均衡云区102.52-65之前卖压沉重

* 日经守住升势，欠缺其他因素，日经仍为关注焦点

* 日本官员谈话带来支撑，期权到期则稍微带来压力

(完)

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