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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 10:11 BJT

路透调查：日本央行下一政策举措料是在今年稍晚扩大量化宽松

调查显示，2015年财年经济将增长1.3%，与前次预估一致。

也有迹象显示，日本终于开始摆脱多年以来的通缩局面。

4月核心通胀率创近25年高点，受助于消费税上调。但上周数据也显示，家庭支出录得三年以来最大按年降幅。

日本政府和央行都将家庭支出下滑视为暂时现象。

“央行对经济和物价上涨前景越来越有信心，”RBS证券日本分析师Long Hanhua Wang称。包括此人在内的极少数分析师预计日本央行不会进一步增加基础货币。

“我们并不否认央行有可能会延长其基础货币目标的时点(至2014年底以后)，但我们预计日本央行立场不会倾向于宽松。”

不过，根据通胀展望，央行几乎没有理由会很快收紧政策。调查显示，扣除消费税上调影响，消费者物价指数(CPI)在本财年和下一财年升幅料平均为1.1%。(完) (编译 李婷仪/许娜/李爽/朱晓军；审校 王兴亚/于春红)
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