路透调查：日本央行下一政策举措料是在今年稍晚扩大量化宽松

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
调查显示，2015年财年经济将增长1.3%，与前次预估一致。
也有迹象显示，日本终于开始摆脱多年以来的通缩局面。
4月核心通胀率创近25年高点，受助于消费税上调。但上周数据也显示，家庭支出录得三年以来最大按年降幅。
日本政府和央行都将家庭支出下滑视为暂时现象。
“央行对经济和物价上涨前景越来越有信心，”RBS证券日本分析师Long Hanhua Wang称。包括此人在内的极少数分析师预计日本央行不会进一步增加基础货币。
“我们并不否认央行有可能会延长其基础货币目标的时点(至2014年底以后)，但我们预计日本央行立场不会倾向于宽松。”
不过，根据通胀展望，央行几乎没有理由会很快收紧政策。调查显示，扣除消费税上调影响，消费者物价指数(CPI)在本财年和下一财年升幅料平均为1.1%。(完) (编译 李婷仪/许娜/李爽/朱晓军；审校 王兴亚/于春红)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508