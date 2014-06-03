版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 09:50 BJT

永安期货：中国期指持仓下降，空头伺机反扑

以下内容节选自6月3日的《期货日报》：

端午节节前最后一个交易日，股指期货主力合约全天呈现宽幅振荡格局，从午前的大幅下跌到快速反弹，午后的发力上攻到振荡下行，显示出多空双方你来我往互不相让。最终期指主力IF1406收于2147.8点，贴水8.66个点，多头攻势减弱。

　　期指盘后总持仓为155054手，较前一交易日的162094手大幅下降7040手。总持仓下降主要是因为3天假期引发的获利盘趁机出逃。事实上，这段时间，市场的反弹一直缺乏量能的支持。节前最后一个交易日，总成交量为687818手，较上一交易日的594193手意外上升，显示空方不放过任何打压多头的机会。(完)

here (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐