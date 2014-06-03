欧洲个股：巴黎银行遭美国刑事调查，法国当局噤声以避免泛政治化

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透巴黎6月2日 - 法国多位议员周一表示，法国对于谈论法国巴黎银行 遭到美国行市调查有所顾忌，把两国关系的优先地位放在这家当地最大上市公司可能遭罚百亿美元以上之前。
美国当局正在调查在2002年至2009年间法国巴黎银行是否违反美国对苏丹、伊朗及叙利亚的制裁令，该行目前正与美国当局协商，时至今日法国政府官员并未对此多做发言。
就连通常直言不讳的法国经济部长蒙特布尔被问及他是否对美国举动感到意外时，他也有所保留。
蒙特布尔在访问法国南部时向路透表示，“现阶段我不能、我不能、我不能发表任何评论。”
消息人士指出，美国当局指控巴黎银行将辨识资讯从电汇资料中移除，导致这些资金在经过美国金融体系时没有发出警示讯号。
熟知协商情况的消息人士表示，和解的内容可能包括超过100亿美元的罚款，还有其他处罚，例如认罪，并可能暂时中止该行结算美元交易的权限。
法国回声报周一报导指出，法国总统奥朗德(Francois Hollande)与美国总统奥巴马本周稍晚于法国北部诺曼底举行的二次世界大战70周年纪念会上见面时，将会提及此一议题。
法国央行总裁诺亚上月表示，法国监管机构正密切关注此事，但没有证据显示有违反法国或联合国规定。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508