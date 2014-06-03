日本股市：日经两个月来首次站上15,000点，受惠于美国数据和日圆贬值

台湾汇市：台币盘初续扬且触及30元，热钱大军再压境外银狂丢美元
路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。
美国供应管理协会(ISM)周一表示，5月制造业指数增至55.4，4月为54.9。ISM稍早将该指数误报为下降至53.2。数据高于50，显示制造业活动扩张。
“一些人认为美国经济将展现韧性，本周稍晚(当美国就业报告出炉时)，这将会更加明显，”一外资券商交易员表示。
他并称，外资对总经数据更有信心，他们开始买进表现滞后的日本个股。
出口股强劲，日立 大涨2.3%，Nikon 涨1.5%，丰田汽车 升1.0%。
东证股价指数 升0.8%至1,230.60点，JPX日经400指数 则升0.8%至11,209.82点。(完)
路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%