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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:01 BJT

日本股市：日经两个月来首次站上15,000点，受惠于美国数据和日圆贬值

美国供应管理协会(ISM)周一表示，5月制造业指数增至55.4，4月为54.9。ISM稍早将该指数误报为下降至53.2。数据高于50，显示制造业活动扩张。

“一些人认为美国经济将展现韧性，本周稍晚(当美国就业报告出炉时)，这将会更加明显，”一外资券商交易员表示。

他并称，外资对总经数据更有信心，他们开始买进表现滞后的日本个股。

出口股强劲，日立 大涨2.3%，Nikon 涨1.5%，丰田汽车 升1.0%。

东证股价指数 升0.8%至1,230.60点，JPX日经400指数 则升0.8%至11,209.82点。(完) 　　
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