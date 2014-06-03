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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:01 BJT

期货日报：大商所铁矿石期价剧挫，融资风险凸显

以下内容节选自6月3日的《期货日报》：

宏观面和行业面基本没有好消息，其中最重磅的利空是终端需求全面下滑。在这样的背景下，上周五大商所铁矿石期货价格再度大幅下挫3%，而62%的铁矿石普氏指数已经跌至95美元/吨附近。 　　

最新数据显示，5月汇丰制造业PMI初值大幅回升1.6，至49.70，其中主要的推动因素是人民币贬值带来的新出口订单大幅回升。但出口恢复对铁矿石市场利好不明显，因此铁矿石价格冲高回落，弱势基调并未改变。

　　5月初银监会提醒各大银行注意铁矿石信用证融资风险后，融资矿风险公开暴露在市场面前。5月中旬，河北钢厂已经出现16亿远期信用证违约问题，这说明铁矿石贸易商面临资金紧张问题，尤其是在铁矿石价格大幅下滑的过程中，这种资金紧张问题会愈加凸显。(完)

here (整理 路透中文部)
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