期货日报：大商所铁矿石期价剧挫，融资风险凸显

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
以下内容节选自6月3日的《期货日报》：
宏观面和行业面基本没有好消息，其中最重磅的利空是终端需求全面下滑。在这样的背景下，上周五大商所铁矿石期货价格再度大幅下挫3%，而62%的铁矿石普氏指数已经跌至95美元/吨附近。
最新数据显示，5月汇丰制造业PMI初值大幅回升1.6，至49.70，其中主要的推动因素是人民币贬值带来的新出口订单大幅回升。但出口恢复对铁矿石市场利好不明显，因此铁矿石价格冲高回落，弱势基调并未改变。
5月初银监会提醒各大银行注意铁矿石信用证融资风险后，融资矿风险公开暴露在市场面前。5月中旬，河北钢厂已经出现16亿远期信用证违约问题，这说明铁矿石贸易商面临资金紧张问题，尤其是在铁矿石价格大幅下滑的过程中，这种资金紧张问题会愈加凸显。(完)
here (整理 路透中文部)
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508