香港新股：中国特种化工生产商天合IPO拟筹高至63.4亿港元--销售文件

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透香港6月3日 - 据路透周二获得的销售文件显示，中国特种化工生产商--天合化工集团有限公司IPO-THCG.HK拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至63.4亿港元。
天合化工主要经营润滑油添加剂和特种氟化物两大业务，以2013年收入计算，是总部设在中国的最大生产商，亦是全球第六大润滑油添加剂生产商。
销售文件显示，天合化工拟按每股1.75-2.25港元，发售约28.17亿股股份，集资49.3-63.4亿港元，主要用于发展现有业务。
出售股份中20.43亿股为新股，余下为来自主要股东魏氏家族等出售的旧股。预计上市后市值约447-574亿港元。
该公司今天开始路演，预计于6月12日定价，19日在联交所挂牌上市。联席保荐人为摩根士丹利 、瑞银 以及美银美林 。
就公司CEO兼执行董事魏宣的一名直系家庭成员任职瑞银的传媒报导，天合化工在上市文件中表示，该名家庭成员2013年10月起任职UBS AG香港分行的股本资本市场部，而公司由2012年末至2013年10月展开保荐人及承销商选聘程序，上述家庭成员从未参与天合化工的管理或挑选保荐人及承销商，因此相信该任职并不会影响瑞银香港担任职席保荐人的独立性。
天合化工前身辽宁省锦州市义县精细化工厂，由公司主席魏奇于1992年创办。2013年度，天合化工收入为50.34亿元人民币，净利26.26亿元，均按年升20%。（完）
欲浏览于香港联交所的资料，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508