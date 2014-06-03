版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:14 BJT

香港新股：中国特种化工生产商天合IPO拟筹高至63.4亿港元--销售文件

路透香港6月3日 - 据路透周二获得的销售文件显示，中国特种化工生产商--天合化工集团有限公司IPO-THCG.HK拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至63.4亿港元。

天合化工主要经营润滑油添加剂和特种氟化物两大业务，以2013年收入计算，是总部设在中国的最大生产商，亦是全球第六大润滑油添加剂生产商。

销售文件显示，天合化工拟按每股1.75-2.25港元，发售约28.17亿股股份，集资49.3-63.4亿港元，主要用于发展现有业务。

出售股份中20.43亿股为新股，余下为来自主要股东魏氏家族等出售的旧股。预计上市后市值约447-574亿港元。

该公司今天开始路演，预计于6月12日定价，19日在联交所挂牌上市。联席保荐人为摩根士丹利 、瑞银 以及美银美林 。

就公司CEO兼执行董事魏宣的一名直系家庭成员任职瑞银的传媒报导，天合化工在上市文件中表示，该名家庭成员2013年10月起任职UBS AG香港分行的股本资本市场部，而公司由2012年末至2013年10月展开保荐人及承销商选聘程序，上述家庭成员从未参与天合化工的管理或挑选保荐人及承销商，因此相信该任职并不会影响瑞银香港担任职席保荐人的独立性。

天合化工前身辽宁省锦州市义县精细化工厂，由公司主席魏奇于1992年创办。2013年度，天合化工收入为50.34亿元人民币，净利26.26亿元，均按年升20%。（完）

欲浏览于香港联交所的资料，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐