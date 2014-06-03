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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:06 BJT

海通期货：中国动力煤现货和期货阶段性底部企稳格局未变

以下内容节选自6月3日的《期货日报》：

3月以来，中国动力煤港口现货价格跌至阶段性低点后呈现窄幅整理走势，而期货价格则在反弹承压后再次下滑，期现价格波动略显分化。无论是期货市场还是现货市场，动力煤阶段性底部企稳的大格局尚未改变。 　　

从现货市场来看，环渤海动力煤（5500大卡）综合指数自3月中旬跌破540元/吨后，连续2个多月保持底部企稳格局，最低价格为530元/吨，最近连续3周持平于537元/吨。可见，现货市场持稳氛围浓厚。

　　期货市场方面，动力煤主力合约1409自4月初于545元/吨一线承压后，便与黑色大宗商品一起同步下滑。从技术面来看，1409合约处于明显的下降通道中，期价在1、2月的整理平台中首次确认545元/吨的重要性。(完)

here (整理 路透中文部)
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