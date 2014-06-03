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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:17 BJT

中国新债：洛阳银行周五招标发至多50亿元固息金融债，期限三和五年

路透上海6月3日 - 中国洛阳银行股份有限公司周二公告称，将于周五(6日)在银行间市场招标发行至多50亿元人民币固息金融债，期限三年和五年，募集资金将专项用于发放小微企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，其中三年期固息品种的计划发行规模为45亿元，五年期固息品种的计划发行规模为5亿元。

该期债招标时间为6日下午14:00至15:00，招标方式为单一利率（荷兰式）招标；发行期限为6月6日至6月9日，缴款日和起息日同为6月9日，主承销商为中信证券 。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA。

2013年洛阳银行实现净利润15.07亿元，同比增7.52%；当年末不良贷款率为0.57%，较2012年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率达到503.27%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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