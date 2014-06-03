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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:12 BJT

华泰长城期货：6月中国铜和锌将逐步结束上行走势，回归震荡格局

以下内容节选自6月3日的《期货中国》：

目前中国国内宏观环境对铜和锌两大基本金属而言都属于利空背景，只要房地产投资增速继续下滑，这两大金属的终端需求就无法有效提升，尤其是与房地产行业相关度更高的锌。而微观面，目前锌的供给已经明显缓解，铜的现货升水随着未来进口铜的涌入以及季节性规律，将持续下滑，因而铜、锌均开始逐渐摆脱前期供给偏紧的局面，这对两个金属的价格上行造成了一定压力。 　　

未来随着气温的升高，铜、锌下游消费也逐渐步入传统淡季，需求的疲弱将令铜、锌价格再度承压。预计6月铜和锌都将逐渐结束4~5月的上行走势，回归至震荡格局当中。(完)

here (整理 路透中文部)
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