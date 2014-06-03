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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 10:32 BJT

日本经济：如果成长策略停滞不前，可能导致增长率较低--央行副总裁

路透东京6月3日 - 根据周二公布的一份演讲稿，日本央行副总裁岩田规久男表示，如果政府的成长策略停滞不前，可能导致日本陷入增长率较低且通胀温和的境地。

根据演讲稿，岩田规久男称，强烈预期政府的成长策略将会采取一些措施来提高日本的潜在增长率。

岩田规久男指出，日本央行并不依赖日圆贬值来实现2%的通胀目标。(完)

(编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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