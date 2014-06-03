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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:16 BJT

日本人事：央行理事雨宫正佳获连任，主管货币政策起草

路透东京6月3日 - 日本央行周二表示，日本央行量化宽松政策的设计者--理事雨宫正佳将罕见地获得续聘，掌管负责起草货币政策的部门。

此项连任决定是要确保由有经验的官员来主导达成2%通胀率目标的职责，而雨宫正佳最为人所知晓的就是他在财务省及国会中的深厚人脉关系。日本财务大臣麻生太郎正式宣布了这一任命。

周一有消息人士对路透表示，雨宫正佳将连任，继续下一个四年任期。 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
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