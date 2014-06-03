英国数据：5月房价同比大涨11.1%，创近七年最大涨幅--Nationwide

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
英国5月房价较上年同期上升11.1%，为2007年6月以来最大增幅，快于4月的增长10.9%。
5月房价较前月增幅放缓至0.7%，4月为增长1.2%。
路透调查预估为较前月和较上年同期分别上涨0.6%和10.9%。
3-5月，房价增长2.3%，创去年8月以来最慢增速。
英国央行总裁卡尼上个月表示，房地产市场对英国经济复苏构成最大风险，很大程度上是因为新屋缺乏。央行料将采取更多措施来控制抵押贷款，可能于本月推出。
Nationwide首席分析师Robert Gardner称，要判断近期抵押贷款批准件数下滑是否体现了房地产市场放缓还为时过早，因为4月对抵押贷款的申请实施了更加严格的审查。
“不过，随着抵押贷款利率接近历史低点，就业市场状况继续改善，房市基本需求可能仍将保持强劲，”他表示。(完) (编译 杜明霞/朱晓军；审校 蔡美珍/张荻)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508