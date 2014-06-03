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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 14:16 BJT

英国数据：5月房价同比大涨11.1%，创近七年最大涨幅--Nationwide

英国5月房价较上年同期上升11.1%，为2007年6月以来最大增幅，快于4月的增长10.9%。

5月房价较前月增幅放缓至0.7%，4月为增长1.2%。

路透调查预估为较前月和较上年同期分别上涨0.6%和10.9%。

3-5月，房价增长2.3%，创去年8月以来最慢增速。

英国央行总裁卡尼上个月表示，房地产市场对英国经济复苏构成最大风险，很大程度上是因为新屋缺乏。央行料将采取更多措施来控制抵押贷款，可能于本月推出。

Nationwide首席分析师Robert Gardner称，要判断近期抵押贷款批准件数下滑是否体现了房地产市场放缓还为时过早，因为4月对抵押贷款的申请实施了更加严格的审查。

“不过，随着抵押贷款利率接近历史低点，就业市场状况继续改善，房市基本需求可能仍将保持强劲，”他表示。(完) (编译 杜明霞/朱晓军；审校 蔡美珍/张荻)
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