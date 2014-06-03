台湾债市：10年公债R券殖利率续升，ECB决策及非农数据公布前停看听

路透台北6月3日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周二早盘续升。美债殖利率持续从此前约一年低位反弹，带动长假归来后的台债偏空盘整，但成交量较低；交易商认为在本周欧洲央行(ECB)重要决策及美国公布非农就业数据前，台债将陷停看听，区间略偏空整理。

交易员指出，美债殖利率走势近几个交易日有持续偏上整理的态势，这让筹码较为凌乱的103/6R在发行前交易一度往低位测试不成后，反向循美债走势反应。不过今日一早偏空测试的幅度亦不高，且买盘未见明显进场，盘势略显僵滞。

“目前盘势有些黏稠...交易商感觉也不会躁进的去空。〞一位外资银行交易员说。

另一本地证券商交易员则认为，场上买气需待时间累积，多方暂时陷入观望，预料其伺机进场的时间点将等待美国非农数据公布之后。在多方本周表态机会不大的情况下，本周盘势预料偏空区间整理，待本周变数均厘清后，下周才正式进入多空对决的关键时刻。

美国公债收益率周一上涨，因投资人完成了月底公债购买，并聚焦本周稍后的欧洲央行货币政策会议和美国就业报告。公债收益率上周曾跌至一年低点。指标10年期公债 价格跌15/32，收益率报2.54%，上周四曾触及2.40%的11个月低点。

交易员观察盘中动态：

* 10年R券103/6R殖利率弹升但幅度不大

* 买盘零星不甚明显，卖盘亦显得犹豫限制了波动幅度

* 103/6R上日统计数据显示开仓量达90亿台币，但考量持有现券的避险空单，实质空单较难估计

* 美债殖利率本周预料亦倾向偏上整理

预估指标公债主要交投区间：

* 10年公债103/6R ：1.505-1.525%

本地时间10:12时最新报价：

* 10年公债103/6R殖利率弹0.90基点报1.5150%。

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