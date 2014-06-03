台湾债市：10年公债R券殖利率续升，ECB决策及非农数据公布前停看听

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北6月3日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周二早盘续升。美债殖利率持续从此前约一年低位反弹，带动长假归来后的台债偏空盘整，但成交量较低；交易商认为在本周欧洲央行(ECB)重要决策及美国公布非农就业数据前，台债将陷停看听，区间略偏空整理。
交易员指出，美债殖利率走势近几个交易日有持续偏上整理的态势，这让筹码较为凌乱的103/6R在发行前交易一度往低位测试不成后，反向循美债走势反应。不过今日一早偏空测试的幅度亦不高，且买盘未见明显进场，盘势略显僵滞。
“目前盘势有些黏稠...交易商感觉也不会躁进的去空。〞一位外资银行交易员说。
另一本地证券商交易员则认为，场上买气需待时间累积，多方暂时陷入观望，预料其伺机进场的时间点将等待美国非农数据公布之后。在多方本周表态机会不大的情况下，本周盘势预料偏空区间整理，待本周变数均厘清后，下周才正式进入多空对决的关键时刻。
美国公债收益率周一上涨，因投资人完成了月底公债购买，并聚焦本周稍后的欧洲央行货币政策会议和美国就业报告。公债收益率上周曾跌至一年低点。指标10年期公债 价格跌15/32，收益率报2.54%，上周四曾触及2.40%的11个月低点。
交易员观察盘中动态：
* 10年R券103/6R殖利率弹升但幅度不大
* 买盘零星不甚明显，卖盘亦显得犹豫限制了波动幅度
* 103/6R上日统计数据显示开仓量达90亿台币，但考量持有现券的避险空单，实质空单较难估计
* 美债殖利率本周预料亦倾向偏上整理
预估指标公债主要交投区间：
* 10年公债103/6R ：1.505-1.525%
本地时间10:12时最新报价：
* 10年公债103/6R殖利率弹0.90基点报1.5150%。
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路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508