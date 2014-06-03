《WASIK专栏》精挑细选基金，打造全球股市最佳投资组合

**为何要全球布局？**

对于只盯着美国企业的投资者，可能会对全球投资策略感到意外：据Highland Capital Mutual Funds董事暨分析师Bob Froehlich称，美国本土以外占全球总就业约98%、人口比重96%、经济总量比重则为77%。

“你需要跟随经济动向，”Froehlich建议道，“不过大多投资者都有些脱节，他们的投资组合中缺少全球投资。”

的确，根据国际货币基金组织(IMF)预估，如果现有趋势持续，最强劲的增长将来自美国以外。

美国经济今年料增长2.8%，而IMF预计新兴市场和发展中经济体今明两年将分别成长5%和5.4%。亚洲发展中经济体将增长近7%，以中国和印度为首。

经济增长浪潮不断上升，正推动股市测试2007年以来未见的高点，尤其美国的跨国企业类股。美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行带来的低通胀、极低利率和宽松货币政策正在为这波涨势煽风点火。

这样的乐观情绪也伴随着巨大的不确定性因素。尽管欧洲坐享低通胀环境，但其经济并未远离困境，仍然受累于低增长和高失业率。令人担忧的还包括中国经济的快速扩张，以及乌克兰内战和南海紧张局势。

当然，全球舞台上任何情况都有可能发生，并且逆转跨国企业的总体良好愿景。即使分散投资，也可能面临全面的市场波动。

不要忘了，可以持有美国和国际债券、房地产来对冲股市风险。例如，先锋FTSE基金在2008年和2011年价值分别下跌近44%和14%；这两年的跌幅都高于标准普尔500指数在当年的表现。