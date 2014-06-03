《WASIK专栏》精挑细选基金，打造全球股市最佳投资组合

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
**为何要全球布局？**
对于只盯着美国企业的投资者，可能会对全球投资策略感到意外：据Highland Capital Mutual Funds董事暨分析师Bob Froehlich称，美国本土以外占全球总就业约98%、人口比重96%、经济总量比重则为77%。
“你需要跟随经济动向，”Froehlich建议道，“不过大多投资者都有些脱节，他们的投资组合中缺少全球投资。”
的确，根据国际货币基金组织(IMF)预估，如果现有趋势持续，最强劲的增长将来自美国以外。
美国经济今年料增长2.8%，而IMF预计新兴市场和发展中经济体今明两年将分别成长5%和5.4%。亚洲发展中经济体将增长近7%，以中国和印度为首。
经济增长浪潮不断上升，正推动股市测试2007年以来未见的高点，尤其美国的跨国企业类股。美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行带来的低通胀、极低利率和宽松货币政策正在为这波涨势煽风点火。
这样的乐观情绪也伴随着巨大的不确定性因素。尽管欧洲坐享低通胀环境，但其经济并未远离困境，仍然受累于低增长和高失业率。令人担忧的还包括中国经济的快速扩张，以及乌克兰内战和南海紧张局势。
当然，全球舞台上任何情况都有可能发生，并且逆转跨国企业的总体良好愿景。即使分散投资，也可能面临全面的市场波动。
不要忘了，可以持有美国和国际债券、房地产来对冲股市风险。例如，先锋FTSE基金在2008年和2011年价值分别下跌近44%和14%；这两年的跌幅都高于标准普尔500指数在当年的表现。
北美投资者如果持有20%-30%的非美国股票头寸，就可以收获全球增长的好处。关键在于要长期持有，并且承认尽管分散投资有好处，但海外市场还是风险不小。(完) (译文审校 张明钧)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508