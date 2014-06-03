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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 16:43 BJT

英国数据：5月建筑业PMI续跌至七个月低点，供需出现瓶颈现象

这是连续第四个月增速放缓，1月该指数曾创下六年半高位。

金融危机中英国建筑业受打击严重，不过得益于低利率、政府鼓励民众买新房的计划以及失业率下降，该行业自去年以来一直在复苏。

该指数已经连续第十三个月处在荣枯分水岭50上方。

不过建房的速度落后于需求，推高了房产价格，并在英国央行引发了对于房市风险的担忧。

Markit表示，上个月住宅建筑仍是建筑业中表现最好的部分。商业地产建设则创下七个月最慢步伐。(完)
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