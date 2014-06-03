《外汇专栏》澳洲央行利率决议在即，澳元或将经历狂风暴雨

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley；编译 王翔琼
路透伦敦6月2日 - 看空澳元兑美元 的交易商，可能在周二澳洲央行的政策决议中为其布仓找到支持。
根据路透调查访问的27名分析师，澳洲央行料几乎肯定会连续第10个月维持利率在纪录低点2.5%不变。
不过，央行有可能在声明中口头压低相对强势的澳元汇率，以试图拉抬国内经济。目前澳洲经济再度显露出放缓迹象。
周一公布的数据显示，澳洲4月建筑许可意外下降，新屋建筑许可较3月下滑5.6%，分析师原本预计为上升1.8%。
这或许与澳洲央行的看法有出入。央行认为楼市是经济中具有韧性的支柱。
“楼市持续是展现经济实力的一个领域，”澳洲央行在5月前次会议记录中提到，“尽管最近的数据暗示下滑，但住宅建筑许可仍处于高位。”
铁矿石价格疲弱也可能成为央行考虑的一个因素。铁矿石是澳洲出口的主要大宗商品之一。
铁矿石IO62-CNI=SI周五挫跌4%至91.80美元，5月为连续第六个月下跌，创下最长连跌纪录。
澳洲央行可能认为，澳元趋弱或许可以提升铁矿石需求，只是有这种可能性。
随着通胀率显示出触底反弹的迹象，货币宽松周期结束的观点得以强化，澳洲央行可能会认为影响经济的最佳方式是依靠汇率，至少以此来支撑大宗商品行业。
虽然澳元汇率仍比一年前更疲弱，但自今年初以来一路上行。从1983年12月实行自由浮动汇率机制以来的这段期间来看，澳元汇价仍相对偏高。
当然，正如央行在5月会议记录中承认的那样，澳元下滑引燃了输入型通膨。但澳洲央行也表示，“在预估期间内，基础通胀料仍符合目标。”
有了这些附带说明，央行可能还有一些口头压低汇价的回旋余地。
如果周二澳洲央行对澳元的立场强硬，澳元兑美元或会应声跌至目前位于0.9175美元的日线图一目均衡云区底部，并跌向100日移动均线切入位0.9122美元。(完) (译文审校 戴素萍)
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