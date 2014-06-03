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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 17:07 BJT

表格：欧元区4月失业率报11.7%，3月为11.8%--统计局

路透布鲁塞尔6月3日 - 欧盟统计局公布，欧元区4月失业率为11.7%（预估为11.8%），3月为11.8%。

以下为数据详情

失业率(%) 13月4月 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月

欧元区18国 12.0 11.8 11.8 11.8 11.7

欧盟28国 10.9 10.6 10.5 10.5 10.4

数据细节请连结欧盟统计局官网：

here (完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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