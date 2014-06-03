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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:48 BJT

中国新债：进出口行周五发至多120亿元固息债，含三年新发和七年增发

路透北京6月3日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(6日)在银行间债市招标发行两期固息金融债，总额至多120亿元人民币，期限含三年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第35期和36期金融债，其中35期为三年期新发品种；36期为2014年第30期金融债 的增发债券，期限七年，起息日为2014年5月13日，到期日为2021年5月13日，票面利率4.85%。

上述债券具体发行条款如下：

35期 36期

（第30期金融债增发债）

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

招标时间 6月6日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标 单一价格中标

(荷兰式) (荷兰式)

缴款日 6月10日

起息日 6月10日 5月13日

发行期 6/6-6/10

上市日 6月16日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10%

票面利率 -- 4.85%

-------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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