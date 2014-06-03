中国新债：进出口行周五发至多120亿元固息债，含三年新发和七年增发

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透北京6月3日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(6日)在银行间债市招标发行两期固息金融债，总额至多120亿元人民币，期限含三年和七年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第35期和36期金融债，其中35期为三年期新发品种；36期为2014年第30期金融债 的增发债券，期限七年，起息日为2014年5月13日，到期日为2021年5月13日，票面利率4.85%。
上述债券具体发行条款如下：
35期 36期
（第30期金融债增发债）
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
招标时间 6月6日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式)
缴款日 6月10日
起息日 6月10日 5月13日
发行期 6/6-6/10
上市日 6月16日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10%
票面利率 -- 4.85%
-------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508