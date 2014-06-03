台湾汇市：台币早盘实质价位走贬，因端节假期新兴亚币下挫

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北6月3日 - 台币兑美元 周一早盘实质价位走贬，反映昨日端午节假期包括韩元在内新兴亚币走弱的题材，台币实质价位贬至30.00以下。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)折价幅度也收敛，显示国际资金对台币走升预期降低。交易员表示，昨日韩元兑美元 创三周单日最大跌幅，传闻是外汇当局的进场干预。此一预期心理也传递到台币，令银行间交易盘操作转为审慎。
交易员也指出，此前因台币连续升值隐忍不出手的出口商，今日见机不可失而开始抛汇。至于外资进出动作尚不明显，将持续关注股市的后市表现。
“韩元贬不少，但有出口商趁(美元)价格走高出来抛汇。”一大型公股银行交易员说。
他们估计，台币今日实质交易区间料在30.000-30.030。上日台币主要在29.965-29.999。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；一个月远汇报价 早盘在30.007/30.026左右，上日纽约盘收在30.045。
交易员预测今日集中交易区间：
30.000-30.030
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