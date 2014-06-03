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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:38 BJT

韩国汇市：美元全线上扬打压韩元略微回落，但出口商需求限制跌势

路透首尔6月3日 - 韩元兑美元周二略微下滑，因受股市资金流出拖累，而且在美国5月乐观制造业数据提振下，美元指数上扬。但出口商对韩元的需求限制韩元跌势。

美国制造业活动5月加速扩张，建筑业支出4月连续第三个月增长，显示经济成长在第二季重拾动能。

0215GMT，韩元兑美元 报1,024.7，周一此间市场收盘价报1,024.1韩元。

韩国金融市场周三和周五将分别因选举日和显忠日假期休市。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,024.7 1,024.1

日圆/韩元 10.0147/068 9.9990

韩国公债期货* 106.03 106.05

韩国综合股价指数 2,000.61 2,002.00

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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