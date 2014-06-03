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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:40 BJT

韩国股市：盘中缩减跌幅，Samsung Everland首度公开上市计划倍受瞩目

路透首尔6月3日 - 韩国股市周二早盘缩减跌幅，Samsung Everland拟首度公开上市(IPO)计划之后，三星集团关联企业股价大涨。

0215GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.1%至2,000.61点，此前触及日内低点1,990.72，也是5月27日以来最低水平。

Samsung Everland周二称将寻求IPO。随着三星集团重组以及将控制权逐渐转至李氏家族的下一代，Samsung Everland寻求IPO已在外界预料之内。

三星电子 及Samsung SDI 股价分别上涨1.8%和4.3%。而持有17%Samsung Everland股权的KCC 股价跳涨8.2%。

Samsung Everland的消息促使部分投资者调整投资组合。

韩国金融市场周三及周五将分别因选举和公众假日休市。

浦项钢铁 下跌1.9%，韩国最大入口网站运营商Naver 下滑1.7%。(完)
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