台湾货币市场：跨月之后资金稍松令短率走缓，期底需求仍不小

* 跨月后资金稍松，利率区间高位走软

* 拆款需求不小，惟票券商缺口不大

* 债券RP利率高位渐少

记者 高洁如

路透台北6月3日 - 台湾银行间短率区间高位周二自上交易日明显走滑。虽然今日是5月提存期的最末一个交易日，不过银行间自从度过了月底偏紧的交易情势之后，今日资金情况明显弹性许多，虽然尚未回复到最宽松时的局面，但利率高位已较上日明显走缓。

银行交易人士表示，5月底时面临企业及个人缴税的不确定因素，银行多是保守操作为宜，因此就算有多余资金也不愿轻易拆出，造成市场资金明显紧俏，需求找不到供给的窘境，紧张情势超越一般预料。而今日跨过了月初，是6月首个交易日，资金虽有回复宽裕，银行调度也恢复弹性，但因提存期底因素，借钱的需求还是有，但调度灵活之下，利率则趋滑落。

“今天虽然有松一点，但仍然比我想像中紧一点。早上就有不少电话打来要借，”一位公营银行资金调度人士表示。

她也表示，今日仍然有大笔的个人综合所得税以及营利事业所得税将缴交台银，资金流动变化虽较大，但相较以往一进入月初就变得非常宽裕的情况，今日市场资金需求仍比以往的月初好一点。

6月3日是个人综合所得税/企业营利事业所得税缴交的最后一日，不少银行已于上周五收到税款，按规定将在下个交易日缴交台银。不过大型企金为主的银行调度人士表示，今年的营利事业所得税迄今为止，缴交金额不如去年。去年估计营所税总额在1,500-1,800亿台币左右。

本地时间12:20时：

--台币兑美元 早盘暂收升4.3分报30.007。

--台湾加权股价指数 升0.4%，报9,112.33点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日在0.398%；今日区间暂落在0.295-0.398%，上日在0.295-0.500%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.460%，上日在0.388-0.500%；两周期拆款利率高位暂在0.460%，上日在0.48%。

**短票利率稍缓**

短票市场方面，票券商的交易员表示，由于今日到单不多缺口小，市场并不紧，而除了卖票之外，也将拆款纳入主要调度的管道。

前述交易员也表示，目前已经开始为本月季底的资金落点做安排，因为季底将有更多金融机构无法承做拆出，而且短票交易的主要对象之一--投信也将面临更大的赎回卖压，因此对月底的情势并不敢大意。

今日银行端30天期自保短票利率稍稍走滑，今日在0.58-0.60%，上日在0.59-0.61%；投信和寿险一个月短票利率交投则同样在0.57-0.58%，大致同上日。

台湾央行周一存单到期金额9,057.20亿相较，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额共为1兆(万亿)6,913.2亿台币；周三起存单到期情况依序为：2,764亿台币，周四3,973亿台币，周五1,119亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负171亿台币，至周一累计超额准备为2,396亿台币、加计前期1%的超额准备为3,063亿台币。

**债券RP利率高位渐少**

债券市场附买回(RP)利率高位成交减少，主要受惠资金回流力道不弱。交易商预期本周虽仍有资金多缺不一的零星状况，但预期资金回流会趋于稳定，利率将慢慢回到月底紧缩前的区间。

市场人士指出，今日仍有少数几家大型投信见大额赎回，显见缴税因素仍影响市场调度，但其他投信资金回流亦足以适时补充，递补资金不难寻觅，让高位利率成交渐少。

〞今天的(资金供应)情况比上礼拜好很多...利率低位的成交比重增加了。〞一证券商交易员说。

不过也有交易员指出，本周尚有5日(周四)的投信例行赎回高峰，加上企业及个人缴税仍陆陆续续自市场移走资金，虽然预期本周的资金情势不会再恶化，利率将稳于区间，但由于各家交易商往来对象不同，资金多缺不一的情况仍可能影响调度。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间回稳至0.53-0.55%，上日在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，0.65%高位成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，今日已不复见0.52%的高位利率；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，0.56%成交渐少，0.57%则几无成交；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，与上日相同。